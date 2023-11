EduPage to oparty na chmurze system zarządzania szkołą, w pełni zintegrowany z naszym wiodącym na świecie oprogramowaniem do planowania. Dobry plan zajęć ma kluczowe znaczenie w przypadku większości zadań szkolnych – od wprowadzania danych do programu nauczania, śledzenia frekwencji, rezerwacji sal, zadawania prac domowych po nauczanie elektroniczne. Ponieważ harmonogram zmienia się codziennie, niezbędna jest płynna integracja z procesami innych szkół. EduPage zapewnia wiele funkcji, możesz używać tylko niektórych z nich, ale prawdziwa siła synergii pojawia się, gdy zaczniesz używać ich większej liczby lub najlepiej wszystkich.

Strona internetowa: edupage.org

