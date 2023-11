Power Planner to najlepsze narzędzie do planowania zadań domowych dla uczniów, obejmujące synchronizację online, obliczanie ocen, automatyczne przypomnienia i wiele więcej! Dzięki kontu online Power Planner możesz na bieżąco śledzić zadania domowe i planować je, gdziekolwiek się znajdujesz. Power Planner pozwala zarządzać semestrami, wprowadzać zajęcia z harmonogramem i lokalizacją sal, dodawać zadania i egzaminy, otrzymywać automatyczne przypomnienia o nadchodzących zadaniach domowych i nie tylko. Obliczanie ocen i GPA jest również w pełni obsługiwane, dzięki czemu wiesz dokładnie, jaki jest Twój GPA w wielu semestrach. Wersja płatna (jednorazowy zakup) odblokowuje możliwość dodawania więcej niż pięciu ocen na zajęcia, korzystania z wielu semestrów i nie tylko. Można go kupić poprzez zakup w aplikacji, a gdy raz kupisz Power Planner, odblokujesz go wszędzie. Jednak darmowa wersja jest nadal doskonale funkcjonalna.

Strona internetowa: powerplanner.net

