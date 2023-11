Dzięki aplikacji Pl@ntNet zidentyfikuj jedną roślinę na zdjęciu i weź udział w obywatelskim projekcie naukowym dotyczącym różnorodności biologicznej roślin. Pl@ntNet to aplikacja, która pozwala identyfikować rośliny poprzez proste fotografowanie ich smartfonem. Bardzo przydatne, gdy nie masz pod ręką botanika! Pl@ntNet to także wspaniały obywatelski projekt naukowy: wszystkie fotografowane przez Ciebie rośliny są zbierane i analizowane przez naukowców z całego świata, aby lepiej zrozumieć ewolucję różnorodności biologicznej roślin i lepiej ją zachować. Pl@ntNet pozwala zidentyfikować i lepiej zrozumieć wszelkiego rodzaju rośliny żyjące w przyrodzie: rośliny kwitnące, drzewa, trawy, drzewa iglaste, paprocie, winorośle, dzikie sałaty czy kaktusy. Pl@ntNet potrafi także zidentyfikować dużą liczbę roślin uprawnych (w parkach i ogrodach), ale nie jest to jego główny cel. Szczególnie potrzebujemy, aby użytkownicy Pl@ntNet inwentaryzowali dzikie rośliny, te, które oczywiście można obserwować w naturze, ale także te, które rosną na chodnikach naszych miast lub w środku ogrodu warzywnego! Im więcej informacji wizualnych przekażesz Pl@ntNet na temat obserwowanej rośliny, tym dokładniejsza będzie identyfikacja. Rzeczywiście istnieje wiele roślin, które z daleka wyglądają podobnie i czasami to drobne szczegóły odróżniają dwa gatunki tego samego rodzaju. Kwiaty, owoce i liście to najbardziej charakterystyczne organy gatunku i to właśnie je należy fotografować w pierwszej kolejności. Ale przydatny może być każdy inny szczegół, taki jak ciernie, pąki lub włosy na łodydze. Zdjęcie całej rośliny (lub drzewa, jeśli jest jednym!) jest również bardzo przydatną informacją, ale często nie wystarcza do wiarygodnej identyfikacji. Obecnie Pl@ntNet umożliwia rozpoznanie około 20 000 gatunków. Wciąż daleko nam do 360 000 gatunków żyjących na Ziemi, ale Pl@ntNet z każdym dniem staje się bogatszy dzięki wkładowi najbardziej doświadczonych użytkowników spośród Was. Nie bój się wnieść swój wkład! Twoja obserwacja zostanie zweryfikowana przez społeczność i być może pewnego dnia dołączysz do galerii zdjęć ilustrujących gatunek w aplikacji.

Strona internetowa: identify.plantnet.org

