GTaskD to aplikacja internetowa stworzona, aby pomóc Ci zapanować nad listą rzeczy do zrobienia i zrobić więcej. Korzysta z interfejsu API Zadań Google, aby łączyć się bezpośrednio z danymi w Zadaniach Google, ale umożliwia interakcję z zadaniami w interfejsie pełnoekranowym oraz w sposób, którego nie robią oficjalne aplikacje. Jest dostosowany do zaawansowanych użytkowników, takich jak użytkownicy systemów GTD (Getting a Things Done), którzy chcą móc skupić się na maksymalnym wykorzystaniu każdego dnia.

Strona internetowa: gtaskd.com

