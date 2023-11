Bud to wizualny pamiętnik życia Twoich roślin. Hodowcy od lat prowadzą dzienniki, w których śledzą zdrowie i rozwój swoich roślin. Informacje uzyskane z monitorowania cyklu życia roślin pomogły z czasem zwiększyć plony i siłę działania. Do tej pory większość hodowców korzystała z różnych narzędzi do śledzenia tych informacji, takich jak arkusze Excela, dokumenty Word, galerie zdjęć oraz stary, dobry długopis i papier. Bud ma na celu umieszczenie tego wszystkiego w jednym miejscu i zapewnienie hodowcom zorganizowanego sposobu śledzenia wzrostu.

Strona internetowa: growbud.co

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji bud. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.