Planr to rozwiązanie Enterprise SAAS wykorzystujące zaawansowaną sztuczną inteligencję do przewidywania przychodów i wyników sprzedaży, ujawniając ukryte blokady, które pomogą Tobie i Twojemu zespołowi przyspieszyć wzrost sprzedaży. Planr zapewnia natychmiastowy dostęp do bezstronnego, inteligentnego obrazu przewidywanych przychodów w porównaniu z przyszłymi celami, z dokładnością do 96%. Używane przez dyrektorów generalnych, inwestorów i zespoły kierownicze, narzędzie Planr oparte na sztucznej inteligencji zapewnia bezstronny, naukowy wgląd w dane i przewiduje przychody NTM z dokładnością do 96%. Kategorie Planr obejmują: Zarządzanie wynikami firmy, Zarządzanie wynagrodzeniami, Analityka marketingowa, Planowanie sprzedaży i operacji, Zarządzanie wynikami sprzedaży i Zarządzanie siłą roboczą.

Strona internetowa: planr.com

