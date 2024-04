Anaplan to amerykańska firma zajmująca się oprogramowaniem do planowania z siedzibą w San Francisco w Kalifornii. Anaplan sprzedaje subskrypcje oprogramowania do planowania biznesowego w chmurze i udostępnia dane do celów podejmowania decyzji.

Strona internetowa: anaplan.com

