Plai to narzędzie reklamowe AI stworzone dla zespołów marketingowych i agencji. Tysiące reklamodawców używa Plai do tworzenia reklam na Facebooku, Google Ads i TikTok Ads z podpowiedzi ChatGPT. Plai automatycznie znajduje grupę docelową, generuje kreację i uruchamia kampanie reklamowe jak profesjonalista w ciągu kilku sekund, bez konieczności posiadania doświadczenia. Niezależnie od tego, czy chcesz pozyskać nowych potencjalnych klientów dla swojego startupu, sprzedać swój sklep e-commerce, czy rozwinąć swoją markę, Plai to Twoja super aplikacja marketingowa.

Strona internetowa: plai.io

