Madgicx: the E-com Ad Cloud offers a full range of solutions that help Meta advertisers optimize all areas of their advertising - including Facebook tracking, automation, targeting, creatives, and ad management.

