ERMES to zintegrowana platforma danych i multimediów. Jego celem jest wykorzystanie danych i sztucznej inteligencji, aby reklamy były proste, dokładne i opłacalne dla wszystkich firm, dużych i małych. Platforma ERMES obejmuje: - Ponad 295 milionów deterministycznych profili konsumentów (240 milionów w USA i 55 milionów we Francji) z ponad 380 segmentami odbiorców, łącznie z kryteriami zachowań i zamiarów zakupu w celu stworzenia niestandardowego targetowania. - Samoobsługowy moduł wzbogacania CRM, umożliwiający lepsze poznanie własnych potencjalnych klientów i potencjalnych klientów - Moduł uruchamiania kampanii umożliwiający tworzenie i aktywowanie media planów maksymalizujących skuteczność w zależności od odbiorców i budżetów - Moduł tworzenia reklam umożliwiający szybkie i łatwo twórz formaty reklamowe dla wszystkich mediów - moduł analizy wydajności, który pozwala na szybkie zrozumienie wyników i odpowiednią optymalizację. ERMES może pochwalić się ponad 70 konektorami, w tym: Google Analytics, Google Ads, Google DV 360, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, e-mail, SMS, Connected TV, TheTradeDesk, ClearChannel, Spotify.... Złącza te umożliwiają zarówno tworzenie ukierunkowane kampanie na tych kanałach i mierzenie ich łącznej wydajności. Platforma ERMES jest dostępna w trzech głównych konfiguracjach: - Wersja wielolokalna, ułatwiająca zarządzanie lokalnymi reklamami, sklep po sklepie, zgodnie z ich obszarami oddziaływania. - Wersja Consulting, umożliwiająca wszystkim agencjom oferowanie swoim klientom wysokiej jakości usług medialnych. - Wersja Advertiser umożliwiająca markom samodzielne zarządzanie budżetami medialnymi i wynikami. Z kilkoma setkami aktywnych klientów i zarządzanymi kampaniami o wartości milionów dolarów, ERMES jest rozwiązaniem reklamowym Made in France zapewniającym łatwą, precyzyjną i ekonomiczną reklamę we wszystkich kanałach medialnych.

