OpenWrench sprawia, że ​​utrzymanie obiektów Twojej firmy jest prostsze i bardziej przejrzyste niż kiedykolwiek. Twórz i wysyłaj zlecenia pracy, śledź najnowszy status trwającej pracy i zatwierdzaj faktury do zapłaty – a wszystko to bez wychodzenia z telefonu. Zrób zdjęcia problemu lub prześlij je z rolki z aparatu. Zadzwoń, wyślij SMS-a lub e-mail do przypisanego technika jednym dotknięciem. Przeglądaj oś czasu wszystkich czynności serwisowych, od momentu zaplanowania wezwania serwisu przez technika do zakończenia pracy i opuszczenia miejsca pracy. Dzięki OpenWrench prowadzenie konserwacji w drodze nigdy nie było prostsze. Czy nie nadszedł czas, aby rozpocząć realizację programu konserwacji tak, jak w roku 2019?

Strona internetowa: useopenwrench.com

