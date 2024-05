LOU – Powered by Evosus – to oprogramowanie biznesowe w chmurze dla firm zajmujących się sprzedażą detaliczną, usługami terenowymi oraz zarządzaniem magazynami/inwentarzami. To potężne, wszechstronne oprogramowanie biznesowe ERP pomaga firmom oszczędzać czas, odciążając je od papieru, arkuszy kalkulacyjnych i wielu aplikacji. Zespół Evosus pomógł ponad 500 firmom usprawnić i rozwijać się w ciągu 20 lat. Wykorzystaliśmy te 20 lat najlepszych praktyk, aby stworzyć oprogramowanie biznesowe, które jest w 100% chmurowe i w 100% niesamowite. LOU obejmuje handel detaliczny, usługi, zapasy, optymalizację tras, planowanie, raportowanie i finanse, które integrują się z QuickBooks Online.

Strona internetowa: evosus.com

