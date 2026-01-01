Notion to aplikacja do notatek, zarządzania projektami i wiedzą, łącząca strony, bazy danych, kalendarze i narzędzia współpracy w jednym miejscu.

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Notion to aplikacja zwiększająca produktywność i przestrzeń roboczą przeznaczona do robienia notatek, zarządzania projektami, śledzenia zadań i organizacji wiedzy. Łączy strony, bazy danych, kalendarze i narzędzia do współpracy w jedną elastyczną platformę, umożliwiając jednostkom i zespołom tworzenie przepływów pracy odpowiadających ich potrzebom.

Użytkownicy mogą tworzyć uporządkowane notatki, zarządzać listami zadań do wykonania, śledzić projekty i organizować informacje za pomocą dostosowywalnych szablonów i połączonych baz danych. Notion obsługuje także współpracę w czasie rzeczywistym, komentarze, udostępnianie i uprawnienia, dzięki czemu nadaje się do planowania zespołu, dokumentacji i wewnętrznych baz wiedzy. Edytor oparty na blokach umożliwia porządkowanie treści za pomocą tekstu, tabel, list kontrolnych, elementów osadzonych i innych elementów w jednym obszarze roboczym.

Aplikacja jest powszechnie używana jako osobisty organizator, wiki zespołu, planista treści i lekkie narzędzie do zarządzania projektami. Jego główna wartość polega na połączeniu tworzenia dokumentów i zarządzania bazami danych w jednej aplikacji, pomagając użytkownikom zachować łączność i dostępność powiązanych informacji na różnych urządzeniach.

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