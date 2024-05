Mitel MiCollab to platforma współpracy dla przedsiębiorstw, która bezpiecznie i szybko obsługuje komunikację zawsze, gdy jej potrzebujesz, gdziekolwiek jesteś. KLUCZOWE KORZYŚCI — Wszystko, czego potrzebujesz w jednym miejscu — pojedyncza aplikacja do obsługi głosu, wideo, przesyłania wiadomości, obecności, konferencji, mobilności i współpracy zespołowej — Wiele urządzeń, jedno doświadczenie — komunikacja spójna na wszystkich urządzeniach — Większa produktywność biznesowa — dzięki ujednoliconym usług, spędzaj mniej czasu na próbach nawiązania kontaktu, a więcej na produktywnej komunikacji - Wykorzystaj moc zespołów - Bądź na bieżąco z projektami, pozostawaj w kontakcie ze współpracownikami i zwiększ dzielenie się wiedzą i pomysłami między silosami biznesowymi - Proste wdrożenia: wdrażanie kodów QR aby uprościć proces CECHY - Ujednolicona komunikacja i współpraca zespołowa - Dostępny dla komputerów PC, Mac, Internetu i urządzeń mobilnych - Konstrukcja z myślą o urządzeniach mobilnych - Połączenia głosowe i wideo w czasie rzeczywistym - Konferencje audio z udostępnianiem w Internecie - Zasięg jednego numeru - Jednoczesne dzwonienie / Twinning mobilny - Wspólne przestrzenie robocze - Czat indywidualny i grupowy - Adnotacje do plików - Telefon programowy WebRTC - Integracja z Outlook® i kalendarzem - Udostępnianie plików i ekranu - Wiele warstw zabezpieczeń - Obsługa wielu regionów / języków

Strona internetowa: mitel.com

