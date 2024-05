Evercast to pierwsza platforma współpracy w czasie rzeczywistym stworzona dla twórców przez twórców. Łączy w sobie wideokonferencje, transmisję strumieniową na żywo w jakości HD i dźwięk o pełnym spektrum w jednej platformie internetowej. Ponieważ do transmisji strumieniowej Evercast wymaga jedynie komputera i oprogramowania, można go łatwo zastosować na wszystkich etapach produkcji, zarówno w dużych, jak i małych zespołach. Bez względu na to, gdzie się znajdują, użytkownicy mogą bezpiecznie przesyłać strumieniowo dowolny proces twórczy (kamery na żywo na planie, Avid, Premiere, Maya, Pro Tools itp.) z bardzo niskim opóźnieniem i bezkompromisową jakością. Dzięki funkcjom stworzonym specjalnie w celu ułatwienia kreatywnej współpracy Evercast oferuje cyfrowe wrażenia, które odzwierciedlają łatwość i produktywność zespołu siedzącego ramię w ramię. Do tej pory Evercast był używany w setkach produkcji przez wszystkie główne studia filmowe/telewizyjne i dostawców OTT, a także przez wiodące w branży firmy zajmujące się grami i agencje reklamowe.

Strona internetowa: evercast.us

