Stan to wiodąca australijska lokalna usługa przesyłania strumieniowego, oferująca nieograniczony dostęp do tysięcy godzin programów telewizyjnych, filmów i oryginalnych produkcji z całego świata. Rozpocznij 30-dniowy bezpłatny okres próbny bez reklam i bez umów blokujących. Oglądaj Stana w dowolnym miejscu i czasie – na pełnej gamie urządzeń, pobierz, aby oglądać offline i przesyłaj strumieniowo w rozdzielczości 4K Ultra HD. Możesz także cieszyć się Stan Sport – kolebką rugby, Roland Garros i Wimbledon. Dodaj pakiet Stan Sport do swojego planu Stan, aby oglądać każdy mecz bez reklam, na żywo i na żądanie.

Strona internetowa: stan.com.au

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Stan.. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.