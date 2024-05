OctaMeet to bezpieczna i niedroga aplikacja do wideokonferencji do pracy zdalnej, oferująca zaawansowane funkcje, takie jak redukcja szumów i wspólne oglądanie wideo. Dzięki integracji kalendarza, salom konferencyjnym i ulepszonym narzędziom do prezentacji współpraca z członkami zespołu jest łatwa. Dostępne w internecie i na urządzeniach mobilnych.

Strona internetowa: octapull.com

