Fast, open-source and secure language models. Facilitated specialisation of models on business use-cases, leveraging private data and usage feedback. Built from a world-class team in Europe, targeting global market.

Strona internetowa: mistral.ai

