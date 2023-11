Microsoft Kaizala to aplikacja i usługa mobilna przeznaczona do komunikacji w dużych grupach i zarządzania pracą. Kaizala ułatwia łączenie i koordynowanie pracy z całym łańcuchem wartości, w tym z pracownikami terenowymi, dostawcami, partnerami i klientami, gdziekolwiek się znajdują. Dzięki Kaizala skutecznie przydzielasz i śledzisz zadania lub zbierasz dane z pojedynczymi osobami lub dużymi grupami – nawet jeśli nie znajdują się one w Twojej organizacji.

