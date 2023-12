The Container Store Group, Inc. to amerykańska sieć sklepów specjalistycznych obsługująca sklep The Container Store oferujący produkty do przechowywania i organizacji oraz szafy na wymiar.

Strona internetowa: containerstore.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji The Container Store. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.