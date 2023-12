Barnes & Noble Booksellers to amerykański księgarz. Jest firmą z listy Fortune 1000 i księgarnią posiadającą największą liczbę punktów sprzedaży detalicznej w Stanach Zjednoczonych. Według stanu na 7 marca 2019 r. firma prowadzi 627 sklepów detalicznych we wszystkich 50 stanach USA. W sierpniu 2019 roku spółkę przejęła Elliott Management Corporation. Barnes & Noble działa głównie poprzez sieć księgarń Barnes & Noble Booksellers. Siedziba firmy mieści się pod adresem 122 Fifth Avenue w Nowym Jorku. Po serii fuzji i bankructw w amerykańskiej branży księgarskiej od lat 90. XX wieku Barnes & Noble jest jedyną największą krajową siecią księgarń w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej firma Barnes & Noble zarządzała siecią małych księgarń B. Dalton Bookseller w centrach handlowych do czasu ogłoszenia likwidacji sieci. Firma była także jednym z największych w kraju zarządców sklepów z podręcznikami uniwersyteckimi zlokalizowanych na wielu kampusach uniwersyteckich lub w ich pobliżu, kiedy w 2015 roku oddział ten został wydzielony jako odrębna spółka publiczna o nazwie Barnes & Noble Education. Firma znana jest swoim klientom z dużych punktów sprzedaży detalicznej, z których wiele posiada kawiarnię serwującą kawę Starbucks i inne artykuły konsumpcyjne. Większość sklepów sprzedaje książki, czasopisma, gazety, płyty DVD, powieści graficzne, prezenty, gry, zabawki, muzykę oraz e-czytniki i tablety Nook.

Strona internetowa: barnesandnoble.com

