MarketSyncer to platforma do zarządzania handlem elektronicznym dostosowana do potrzeb firm, szczególnie tych działających w Ameryce Północnej. Oferuje zintegrowane rozwiązanie, które pomaga firmom zarządzać różnymi aspektami ich działalności e-commerce. Oto niektóre kluczowe funkcje MarketSyncer: Kompleksowy pulpit nawigacyjny: zapewnia skonsolidowany widok kluczowych wskaźników biznesowych, w tym wgląd w udziały w rynku, wydajność produktów, statusy wysyłek i poziomy zapasów. Integracje: Płynnie łączy się z głównymi rynkami internetowymi, takimi jak Amazon, Shopify, eBay, Walmart i nie tylko. Integruje się również z wiodącymi przewoźnikami morskimi, aby usprawnić logistykę. Zarządzanie zamówieniami: oferuje szczegółowy wgląd w statusy zamówień, umożliwiając firmom śledzenie, zarządzanie i optymalizację procesów realizacji. Zarządzanie produktami: centrum zarządzania całym portfolio produktów, analizowania najskuteczniejszych marek i zrozumienia trendów sprzedaży. Zarządzanie zapasami: umożliwia firmom monitorowanie historii zapasów, zrozumienie starzenia się produktów, ocenę najlepszych marek i podejmowanie świadomych decyzji dotyczących zapasów. Ograniczenia dotyczące marki: Unikalna funkcja, która umożliwia firmom ograniczenie sprzedaży określonych marek na określonych rynkach, zapewniając zgodność marki i strategiczne dopasowanie. Dostosowywanie i skalowalność: zapewnia ceny subskrypcji oparte na modułach, umożliwiając firmom wybór narzędzi i integracji dostosowanych do ich potrzeb. Zaangażowanie i wsparcie: oferuje dedykowane zarządzanie kontem, sekcję społeczności do dyskusji użytkowników, mechanizmy przesyłania opinii i solidny system wsparcia. Podsumowując, MarketSyncer to kompleksowe rozwiązanie zaprojektowane w celu usprawnienia i optymalizacji operacji e-commerce, zapewniając wydajność, skalowalność i rentowność firmom na rynku północnoamerykańskim.

Strona internetowa: marketsyncer.com

