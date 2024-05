Shipedge to modułowe i skalowalne rozwiązanie do automatyzacji złożonych operacji eCommerce. Shipedge jest całkowicie oparty na internecie, a jego głównymi modułami są systemy zarządzania zamówieniami i magazynami, które automatyzują operacje eCommerce. Pomagamy firmom stworzyć efektywną realizację zamówień zarządzając jednym lub wieloma magazynami (sieciami realizacji). Inne moduły obejmują zwroty i wymiany, wysyłkę wielu przewoźników, zarządzanie dostawami, integracje wielokanałowe, routing zamówień, fakturowanie 3PL, aplikacje mobilne WMS i wiele więcej. Rozwiązanie do zarządzania zamówieniami (OMS) firmy Shipedge łączy wszystkie możliwe źródła zapasów z wieloma kanałami sprzedaży online. Shipedge kieruje zamówienia do najlepszej lokalizacji zapasów, decydując między wysyłką w sklepie lub odbiorem, centrami realizacji lub magazynami partnerskimi, w tym zarządzając transferami cross-dock pomiędzy centrami dystrybucji. Inne moduły obejmują zarządzanie dostawcami i prognozowanie zapasów. Shipedge zmniejsza koszty zapasów i wysyłki, jednocześnie poprawiając jakość obsługi klienta. Kompleksowy system zarządzania magazynem (WMS) firmy Shipedge jest przeznaczony dla centrów realizacji zamówień eCommerce prowadzących działalność z udziałem wielu najemców. Obejmuje technologię kodów kreskowych, aplikacje mobilne na smartfony, zarządzanie projektami, algorytmy pakowania, kompleksowe zwroty i wymiany, sklep ze stawkami za wysyłkę, kontrolę partii/numeru seryjnego/wygaśnięcia i wiele więcej. Shipedge wykorzystuje najnowocześniejsze technologie internetowe i bezprzewodowe, aby usprawnić i uprościć operacje, eliminując błędy, optymalizując wykorzystanie przestrzeni i redukując koszty pracy. Shipedge to najbardziej wszechstronne rozwiązanie OMS i WMS służące uproszczeniu i automatyzacji złożonych operacji eCommerce.

Strona internetowa: shipedge.com

