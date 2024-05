Plotch to oparty na sztucznej inteligencji system ERP do handlu elektronicznego dla małych firm na całym świecie. Plotch to w pełni ukierunkowana platforma technologiczna napędzająca automatyzację wykorzystującą sztuczną inteligencję w firmach internetowych i zaspokajająca wszystkie potrzeby branży e-commerce. Plotch w płynny sposób łączy wszystkie narzędzia i integracje. Plotch umieszcza również warstwę sztucznej inteligencji na wszystkich procesach i analizach, aby umożliwić automatyzację, rozwój i obsługę wyjątków. Jeśli jesteś właścicielem firmy, jest to najprostsze, a jednocześnie najpotężniejsze oprogramowanie e-commerce dostępne do operacji e-commerce. Poniżej znajdują się niektóre kluczowe korzyści wynikające z używania Plotch: * Prosty - łatwy w obsłudze * Kompleksowo – wszystko w jednym miejscu * Skalowalny - łatwe skalowanie Poniżej rozwiązania dostępne w Plotchu: A. Uruchom sklep internetowy e-commerce B. Uruchom aplikację mobilną e-commerce C. Uruchom rynki internetowe D. Uruchom wielokanałowe sklepy offline mi. Zarządzaj zapasami

Strona internetowa: plotch.ai

