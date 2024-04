Mapware to przyszłość oprogramowania do mapowania z dronów. Generuj większe, lepsze mapy 3D w chmurze. Dzięki łatwemu w obsłudze interfejsowi Mapware każdy może zamienić zdjęcia 2D z drona w fotorealistyczne środowisko 3D, korzystając z procesu zwanego fotogrametrią. Wystarczająco mocny, aby sprostać największym wyzwaniom. Wystarczająco proste dla każdego projektu. Niezależnie od tego, czy chcesz zmapować jeden budynek, kilkanaście wież komórkowych, całe pole naftowe, a nawet całe miasto, Mapware jest najlepszym narzędziem do tego zadania. Dostęp do naszego oprogramowania opartego na przeglądarce internetowej jest łatwy i możliwy z dowolnego urządzenia.

