Konversable to potężne rozwiązanie do czatu, które ma za zadanie zachwycić Twoich klientów i zwiększyć liczbę zapytań. Nasze rozwiązanie można zastosować w wielu różnych przypadkach. Konversable został zaprojektowany, aby pomóc naszym klientom na wiele sposobów: * Klienci z włączoną funkcją tworzenia kopii zapasowych czatu na żywo mogą teraz być powiadamiani o przychodzących żądaniach czatu na żywo za pośrednictwem aplikacji, a nawet mogą rozmawiać z użytkownikami bezpośrednio w aplikacji. * W aplikacji można używać wszystkich funkcji czatu na żywo dostępnych w naszym rozwiązaniu opartym na chmurze, w tym możliwości przesyłania czatów między działami oraz tworzenia/wstawiania szybkich odpowiedzi w celu poprawy łatwości użytkowania. * Klienci mogą być powiadamiani o wszelkich potencjalnych klientach wygenerowanych przez ich bota, dzięki czemu można szybko podjąć działania. * Transkrypcje czatów we wszystkich kanałach przesyłania wiadomości można przeglądać, jeśli są one połączone; w tym czaty internetowe, czaty Whatsapp i czaty na Messengerze. Funkcje reaktywne i proaktywne zwiększające liczbę zapytań, czatów i konwersji.

Kategorie :

Strona internetowa: konversable.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji konversable. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.