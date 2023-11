HRMatrix to rozwiązanie do zarządzania zasobami ludzkimi online z wbudowanym automatycznym botem rekrutacyjnym AI. Bot do rozmowy kwalifikacyjnej HRMatrix ma wbudowaną najnowocześniejszą sztuczną inteligencję, która ułatwia proces rozmowy kwalifikacyjnej. Można go wykorzystać jako wstępne narzędzie do podejmowania lepszych decyzji w procesie rekrutacji. Aplikacja internetowa i mobilna HRMatrix usprawnia cykl życia pracowników od zatrudnienia do przejścia na emeryturę. Umów się na demonstrację, aby zobaczyć, jak to działa!

Strona internetowa: orblogic.com

