Narzędzie do komunikacji wideo z przestrzenią roboczą zaprojektowane z myślą o inspiracji. Kino łączy zdalnych współpracowników za pomocą technologii wideo, która tworzy atmosferę biura. Dzięki technologii Spaces każda osoba ma wydzieloną przestrzeń do angażowania się, współpracy i inspiracji z innymi. Współpracownicy mogą swobodnie przemieszczać się pomiędzy różnymi przestrzeniami, jak w fizycznym biurze, w sposób minimalizujący zmęczenie wirtualnymi spotkaniami. Zapewnienie bardziej organicznych interakcji przypominających biuro dzięki wideo w wysokiej rozdzielczości i dynamice przestrzennej, aby naśladować naturalne interakcje w miejscu pracy. Kino ma na celu łączenie zdalnych współpracowników przez cały dzień pracy. Kino umożliwia zdalnym współpracownikom prawdziwą współpracę, ramię w ramię. Łatwość współpracy i kultura firmy, które dzieją się naturalnie. Zarządzanie przepływem pracy i połączenie zespołu odbywają się po prostu poprzez zaangażowanie zespołów w kreatywne środowisko Kino. Kino wtapia się w codzienny przepływ pracy, pobudzając kreatywność. To jedyne narzędzie, w którym społeczność coworkingowa odbywa się zdalnie. Przyszłość współpracy wideo podniesiona przez Kino.

Strona internetowa: kino.live

