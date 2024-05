Shindig to wirtualna platforma wydarzeń służąca do organizowania rozmów wideo online. Jego unikalna technologia oferuje dynamikę wydarzenia osobistego w skali Internetu. Shindig umożliwia gospodarzom prowadzenie wideokonferencji, wykładów, seminariów, wywiadów lub wydarzeń medialnych przed wielotysięczną publicznością online. Gospodarze mogą dzielić scenę w celu bezpośrednich interakcji z publicznością przed całym zgromadzeniem lub prywatnie z uczestnikami na pasku bocznym. W przeciwieństwie do innych technologii wideokonferencji lub spotkań seminaryjnych, sami odbiorcy mogą również nawiązywać kontakty, rozmawiać i utrzymywać kontakty towarzyskie w ramach samodzielnie inicjowanych prywatnych czatów wideo, tak samo naturalnie, jak podczas wydarzeń osobistych.

Strona internetowa: shindig.com

