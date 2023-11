Nie musisz płacić za 10 różnych aplikacji, a następnie próbować sprawić, by współpracowały ze sobą. Yalla to najprostsze w użyciu oprogramowanie do zarządzania zespołem i współpracy stworzone przez ludzi, którzy mają obsesję na punkcie pracy zespołowej. Yalla pomaga rozwijającym się zespołom, zarówno zdalnym, jak i lokalnym, utrzymać wszystko razem, minimalizując liczbę rzeczy, które prześlizgują się przez szczeliny. Oferuje współpracę przy zadaniach i projektach, czat zespołowy, scentralizowane dyskusje, łatwe zarządzanie klientami i współpracę z klientami, zarządzanie procesami i przepływem pracy, a także pozwala na łatwe ustalanie priorytetów pracy w locie.

Strona internetowa: yalla.team

