ManagePlaces to platforma do zarządzania projektami dla firm budowlanych. Platforma internetowa oferuje wiele funkcji wspierających i umożliwiających łatwe zarządzanie projektami i zadaniami, zarządzanie dokumentami, zarządzanie finansami, współpracę zespołową i śledzenie wydajności. Dostosowane do potrzeb branży budowlanej ManagePlaces pomaga firmom centralizować, automatyzować i skalować swoją pracę.

Strona internetowa: manageplaces.com

