Join.com to bezpłatne oprogramowanie do przyciągania talentów i śledzenia kandydatów, które pomaga małym i średnim firmom w dokonaniu odpowiedniego zatrudnienia. Join oferuje usprawnione, oparte na współpracy i intuicyjne narzędzie optymalizujące proces rekrutacji dla rekruterów w całej Europie i poza nią. Dzięki Join rekruterzy mogą tworzyć piękne i skuteczne ogłoszenia o pracę, promować je na wiodących portalach pracy za pomocą jednego kliknięcia i zarządzać procesem rekrutacji w sposób scentralizowany. Wszystko to w mgnieniu oka i za darmo!

Strona internetowa: join.com

