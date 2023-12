Jimdo to niemiecki program do tworzenia stron internetowych i kompleksowe rozwiązanie hostingowe, zaprojektowane tak, aby umożliwić użytkownikom tworzenie własnych stron internetowych bez żadnego doświadczenia w projektowaniu stron internetowych. Firma jest własnością prywatną z siedzibą w Hamburgu w Niemczech oraz biurami w Monachium i Tokio. Jimdo ma dwa produkty; Creator i Dolphin, oba oferują bezpłatne i płatne plany. Jimdo Dolphin to narzędzie do tworzenia witryn internetowych oparte na sztucznej inteligencji, przeznaczone dla użytkowników posiadających podstawowe umiejętności obsługi komputera i automatyzujące większość procesu tworzenia witryn internetowych. Wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby poznać użytkownika, jego biznes i cele, po czym buduje stronę internetową, która jest już w pełni spersonalizowana pod kątem jego potrzeb. Jimdo Creator to narzędzie do tworzenia witryn internetowych i usług hostingowych w stylu „przeciągnij i upuść”, odpowiednie dla użytkowników z pewnymi umiejętnościami kodowania.

Strona internetowa: jimdo.com

