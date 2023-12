Bitbucket to internetowa usługa hostingu repozytorium kontroli wersji należąca do Atlassian, przeznaczona dla kodu źródłowego i projektów programistycznych, które korzystają z systemów kontroli wersji Mercurial (od premiery do 1 lipca 2020 r.) lub Git (od października 2011 r.). Bitbucket oferuje zarówno plany komercyjne, jak i bezpłatne konta. Oferuje bezpłatne konta z nieograniczoną liczbą prywatnych repozytoriów (które mogą mieć do pięciu użytkowników w przypadku kont bezpłatnych) od września 2010 r. Bitbucket integruje się z innym oprogramowaniem Atlassian, takim jak Jira, HipChat, Confluence i Bamboo. Jest podobny do GitHuba, który głównie korzysta z Gita. Bitbucket tradycyjnie sprzedaje swoje usługi profesjonalnym programistom posiadającym prywatny, zastrzeżony kod oprogramowania, zwłaszcza od czasu przejęcia go przez Atlassian w 2010 r. W lutym 2017 r. Bitbucket ogłosił, że na swojej platformie dotarł do 6 milionów programistów i 1 miliona zespołów. Bitbucket ma trzy modele wdrażania: Chmura, serwer Bitbucket i centrum danych.

Strona internetowa: bitbucket.org

