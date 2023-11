L.L.Bean to amerykańska prywatna firma zajmująca się sprzedażą detaliczną, założona w 1912 roku przez Leona Leonwooda Beana. Firma mająca swoją siedzibę w miejscu w którym powstała, czyli we Freeport w stanie Maine, specjalizuje się w odzieży i sprzęcie do rekreacji na świeżym powietrzu.

Strona internetowa: llbean.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji L.L.Bean. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.