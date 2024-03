JetSend to transakcyjny system zarządzania pocztą elektroniczną, zaprojektowany, aby pomóc firmom zarządzać, wysyłać i śledzić wiadomości cyfrowe. Dzięki JetSend programiści mogą zintegrować nasz dostosowany do indywidualnych potrzeb interfejs API z platformami oprogramowania i zapewnić dostarczanie użytkownikom ważnych komunikatów transakcyjnych. Co więcej, JetSend może śledzić analizy dostarczalności na spersonalizowanym panelu kontrolnym, dzięki czemu możesz monitorować wydajność ważnych wiadomości transakcyjnych. Najlepsze dla: JetSend jest skierowany do firm technologicznych, które chcą zintegrować zaufaną platformę przesyłania wiadomości transakcyjnych ze swoją aplikacją bez konieczności budowania własnej infrastruktury. Przegląd cen: Ceny JetSend zaczynają się od 8,00 USD na podstawie zużycia miesięcznie. JetSend oferuje bezpłatną wersję próbną!

