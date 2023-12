Google Chat to oprogramowanie komunikacyjne opracowane przez Google i przeznaczone dla zespołów, które zapewnia bezpośrednie wiadomości i pokoje rozmów zespołowych, podobne do konkurencyjnych rozwiązań Slack i Microsoft Teams, wraz z funkcją przesyłania wiadomości grupowych, która umożliwia udostępnianie zawartości Dysku G (Dokumenty Google, Arkusze Google, Prezentacje Google ). Jest to jedna z dwóch aplikacji, obok Google Meet, która stanowi zamiennik Google Hangouts. Firma Google planowała rozpocząć wycofywanie usługi Google Hangouts w październiku 2019 r. Obecna wersja jest przeznaczona wyłącznie dla klientów G Suite i ma identyczne funkcje we wszystkich pakietach, z wyjątkiem braku przechowywania danych Vault w pakiecie Basic.

Strona internetowa: workspace.google.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Google Chat. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.