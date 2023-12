Google Sky: podróż do gwiazd nigdy nie była łatwiejsza. Aby pomóc Ci odkrywać najdalsze zakątki naszego wszechświata, nawiązaliśmy współpracę z astronomami z największych obserwatoriów na świecie, aby zapewnić Ci nowy widok nieba. Korzystanie z Map Google to narzędzie zapewnia ekscytujący sposób przeglądania i odkrywania wszechświata. Możesz znaleźć pozycje planet i konstelacji na niebie, a nawet obserwować narodziny odległych galaktyk widziane przez Kosmiczny Teleskop Hubble'a. Jesteśmy szczególnie podekscytowani możliwością oglądania Wszechświata na różnych długościach fali, aby zobaczyć, jak by wyglądał, gdyby nasze oczy pracowały w promieniach rentgenowskich lub podczerwieni. Eksplorując nowe warstwy, baw się przezroczystością, łącząc różne długości fal i zobacz, jak różne części Wszechświata świecą przy różnych długościach fal. Jeśli ciekawi Cię, co będzie się działo na niebie dziś wieczorem lub w ciągu najbliższych kilku miesięcy, sprawdź podcasty z Earth and Sky lub wyszukaj położenie swojej ulubionej planety.

Strona internetowa: google.com

