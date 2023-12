Disroot Upload

Szyfrowane, tymczasowe oprogramowanie do przechowywania i udostępniania plików. Usługa przesyłania plików Disroot to oprogramowanie do hostowania plików obsługiwane przez firmę Lufi. Tymczasowo przechowuje pliki, dzięki czemu możesz udostępniać je innym za pomocą łącza. Aby chronić prywatność, wszystkie pliki są szyfrowane w samej przeglądarce - oznacza to, że Twoje pliki nigdy nie pozostawią Twojego komputera niezaszyfrowane. Administratorzy nie będą mogli zobaczyć zawartości Twojego pliku, podobnie jak administrator sieci ani Twój dostawca usług internetowych. Administratorzy mogą zobaczyć jedynie nazwę pliku, jego rozmiar i typ MIME (jaki to rodzaj pliku: wideo, tekstowy itp.).

Strona internetowa: disroot.org

