Twoje dane pod Twoją kontrolą! Współpracuj, synchronizuj i udostępniaj pliki, kalendarze, kontakty i nie tylko. Usługa Disroot Cloud jest obsługiwana przez Nextcloud. Umożliwia hostowanie i udostępnianie plików online oraz oferuje kilka funkcji online, takich jak udostępnianie kalendarza, zarządzanie kontaktami, rozmowy wideo i wiele innych. Nextcloud oferuje bezpieczne i zgodne rozwiązanie do udostępniania oparte na standardach kompatybilnych z dowolnym systemem operacyjnym. Co najważniejsze, wszystkie Twoje dane są przechowywane w naszej zaszyfrowanej instancji w chmurze! Oznacza to, że nikt nie może zobaczyć zawartości Twoich plików, jeśli nie wyrazisz na to wyraźnej zgody. Nawet administratorzy systemu.

Strona internetowa: disroot.org

