Diigo to serwis społecznościowy umożliwiający tworzenie zakładek i tagowanie stron internetowych zarejestrowanym użytkownikom. Dodatkowo pozwala użytkownikom wyróżnić dowolną część strony internetowej i dołączyć notatki do określonych wyróżnień lub do całej strony. Te adnotacje można zachować jako prywatne, udostępnić grupie w Diigo lub przekazać komuś innemu za pomocą specjalnego łącza. Nazwa „Diigo” jest akronimem z „Przeglądu informacji internetowych, grup i innych rzeczy”. Posiadacze kont premium mogą wyszukiwać pełnotekstowe kopie zakładek w pamięci podręcznej. Wyszukiwanie pełnotekstowe przeszukuje także adresy URL stron, tagi i adnotacje. Oznacza to, że posiadacze kont premium mogą pominąć tagi, które już pojawiają się w tekście strony, która ma zostać dodana do zakładek (chociaż nie można przeszukiwać tekstu wewnątrz obrazów). Premiera Diigo spotkała się z mieszanymi reakcjami, od niezbyt pod wrażeniem po entuzjastyczny. Diigo beta znalazło się na liście dziesięciu najlepszych narzędzi badawczych magazynu CNET w 2006 roku. Poza witryną graficzny interfejs użytkownika Diigo zawiera opcjonalną zakładkę lub konfigurowalny pasek narzędzi z różnymi możliwościami wyszukiwania. Podświetlanie jest włączane za pomocą menu, które może pojawiać się automatycznie po wybraniu treści lub być osadzone w menu kontekstowym. W marcu 2009 roku firma Diigo nabyła usługę wycinania stron internetowych Furl od firmy Lookmart za nieujawnioną cenę. Witryna ma również rozszerzenie dostępne w sklepie Chrome Web Store. 25 października 2012 r. przejęto domenę diigo.com. Nieznany napastnik zmienił autorytatywne rekordy serwerów nazw („rekordy NS”) dla strefy DNS DIIGO.COM, tymczasowo przekazując kontrolę serwerom nazw w AFRAID.ORG i powodując błędne kierowanie ruchu. Aplikacje mobilne dla Diigo są dostępne na iOS, Android i Windows Telefon 7.

Strona internetowa: diigo.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Diigo. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.