SAO/NASA Astrophysics Data System (ADS) to portal biblioteki cyfrowej dla badaczy astronomii i fizyki, obsługiwany przez Smithsonian Astrophysical Observatory (SAO) w ramach grantu NASA. ADS utrzymuje trzy zbiory bibliograficzne zawierające ponad 15 milionów rekordów obejmujących publikacje z zakresu astronomii i astrofizyki, fizyki i nauk ogólnych, w tym wszystkie e-printy arXiv. Abstrakty i pełne teksty najważniejszych publikacji z zakresu astronomii i fizyki są indeksowane i można je przeszukiwać za pomocą nowego, nowoczesnego formularza wyszukiwania ADS oraz klasycznego formularza wyszukiwania. Dostępny jest także formularz papierowy z możliwością przeglądania. Oprócz utrzymywania korpusu bibliograficznego, ADS śledzi cytowania i wykorzystanie swoich rekordów, aby zapewnić zaawansowane możliwości wyszukiwania i oceny. Zintegrowany ze swoimi zbiorami ADS zapewnia dostęp i wskazówki do wielu zasobów zewnętrznych, w tym artykułów elektronicznych dostępnych na stronach internetowych wydawców, informacji o obiektach astronomicznych, katalogów danych i zbiorów danych przechowywanych w archiwach zewnętrznych. Obecnie posiadamy linki do ponad 13,3 miliona rekordów prowadzonych przez naszych współpracowników. Ta głębia informacji umożliwiła powstanie szeregu publikacji (recenzowanych i nierecenzowanych) z takich dziedzin jak bibliometria i informatyka.

