Digsite zawsze był ekspertem w dziedzinie jakości online, ale wiedzieliśmy, że potrzebne jest szersze rozwiązanie, aby sprostać rosnącym i zróżnicowanym wymaganiom klientów. Rozwiązanie musiało być znacznie bardziej płynną i zintegrowaną platformą zarówno do iteracji jakościowej, jak i walidacji ilościowej. Postanowiliśmy zbudować holistyczną, zintegrowaną platformę do iteracji jakościowej i walidacji ilościowej PLUS próbki, dzięki czemu będziesz mógł ponownie skontaktować się z uczestnikami i uzyskać wysokiej jakości odpowiedzi. Chcieliśmy rozwiązania, które umożliwiłoby samodzielne wykonanie całego badania, ale z usługami wsparcia i doradztwa na żądanie, jeśli zorientujesz się, że potrzebujesz pomocy lub chcesz przejść na bardziej złożone podejście. Możesz także reagować i elastycznie reagować na potrzeby swojego zespołu, bez konieczności zmiany dostawców lub platform w trakcie realizacji. Dzięki Digsite Sprints uczestnicy mogą oznaczać koncepcje, głosować na pomysły i dzielić się doświadczeniami za pomocą zdjęć i filmów, a nawet interaktywnych wywiadów wideo na żywo. Dzięki Digsite Pulse możesz szybko testować obszary możliwości, koncepcje, reklamy i nie tylko. Kontynuacja działań z wybranymi uczestnikami ilościowymi w ramach jakościowego sprintu wykopaliskowego w celu jeszcze głębszych wierceń. Dzięki wszystkiemu, od zautomatyzowanych badań ilościowych po kompleksowe badania jakości, które można zrekrutować z dnia na dzień, wszechstronna, elastyczna platforma Digsite może szybko uzyskać potrzebne informacje. Ponadto możesz przejść od ilości do jakości (i z powrotem) na jednej zintegrowanej platformie. To jest elastyczność!

