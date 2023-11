Snapshot to zdecentralizowana platforma zarządzania, która ułatwia tworzenie propozycji i głosowanie nad nimi - a wszystko to bez wydawania fortuny na opłaty za gaz! Ponadto nasz elastyczny system obsługuje różne typy i strategie głosowania, dzięki czemu możesz dostosować proces głosowania do swoich potrzeb.

Strona internetowa: snapshot.org

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Snapshot. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.