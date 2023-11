Giddh to kompletne oprogramowanie księgowe w chmurze ze wszystkimi niezbędnymi funkcjami, takimi jak księga rachunkowa, fakturowanie, zapasy, różne typy raportów, archiwizacja GSTR1, GSTR2, GST3B i wiele innych. Giddh automatycznie oblicza wszystkie dane i generuje różnego rodzaju raporty. Jest to tak proste do zrozumienia, że ​​możesz rzucić okiem na wszystkie finanse swojej firmy nawet bez pomocy księgowego. Jest w pełni konfigurowalny i zaspokaja wszystkie potrzeby Twojej firmy zgodnie z Twoimi wymaganiami.

Strona internetowa: giddh.com

