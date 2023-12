DHL International GmbH (DHL) to międzynarodowa firma kurierska, dostarczająca paczki i poczta ekspresowa, będąca oddziałem niemieckiej firmy logistycznej Deutsche Post. Firma dostarcza ponad 1,5 miliarda przesyłek rocznie. Firma została założona w San Francisco w USA w 1969 roku i pod koniec lat 70-tych rozszerzyła swoje usługi na cały świat. W 1979 roku pod nazwą DHL Air Cargo firma weszła na Hawaje z usługą cargo między wyspami przy użyciu dwóch samolotów DC-3 i czterech DC-6. Dalsey i Hillblom osobiście nadzorowali codzienne operacje aż do ostatecznego bankructwa, które zamknęło drzwi w 1983 roku. W szczytowym okresie DHL Air Cargo zatrudniał nieco ponad 100 pracowników, kierownictwo i pilotów. Firma była zainteresowana przede wszystkim dostawami morskimi i międzykontynentalnymi, ale sukces FedEx doprowadził do jej własnej ekspansji w USA, która rozpoczęła się w 1983 roku. W 1998 roku Deutsche Post zaczęła nabywać udziały w DHL. Osiągnęła pakiet kontrolny w 2001 r. i nabyła wszystkie pozostające w obrocie udziały do ​​grudnia 2002 r. Następnie firma wchłonęła DHL do swojego oddziału Express, rozszerzając jednocześnie wykorzystanie marki DHL na inne oddziały, jednostki biznesowe i spółki zależne Deutsche Post. Dziś DHL Express dzieli swoją markę DHL z jednostkami biznesowymi, takimi jak DHL Global Forwarding i DHL Supply Chain. Zyskała przyczółek w Stanach Zjednoczonych po przejęciu Airborne Express. Wyniki finansowe DHL Express publikowane są w raporcie rocznym Deutsche Post AG. W 2016 roku przychody tego działu wzrosły o 2,7% do 14 miliardów euro. Zysk przed odsetkami i podatkami (EBIT) wzrósł o 11,3% w stosunku do 2015 r., do 1,5 miliarda euro.

Strona internetowa: dhl.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji DHL. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.