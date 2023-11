DateMySchool to internetowa platforma randkowa skierowana do studentów i absolwentów uniwersytetów. Wymaga uniwersyteckiego adresu e-mail i twierdzi, że pozwala na dołączenie tylko zweryfikowanym studentom i absolwentom. Umożliwia użytkownikom filtrowanie dostępu do profili według szkół, wydziałów, osób i innych grup – z zastrzeżeniem tej samej polityki bezpieczeństwa opartej na uniwersyteckich adresach e-mail.

Strona internetowa: datemyschool.com

