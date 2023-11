NEO LMS to wielokrotnie nagradzana inteligentna platforma edukacyjna (ILP), z której korzystają szkoły i uniwersytety na całym świecie. NEO LMS to kompletne rozwiązanie, które zawiera wszystkie niezbędne narzędzia potrzebne instytucjom edukacyjnym do wspierania efektywnego nauczania i uczenia się.

Strona internetowa: cypherlearning.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji CYPHER LEARNING. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.