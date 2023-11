Wybór nauczyciela na ponad dekadę. Satchel One jest partnerem Google for Education i Microsoft, któremu ufa co trzecia szkoła średnia w Wielkiej Brytanii. Nasza wielokrotnie nagradzana platforma edukacyjna płynnie integruje się z Google Classroom i Microsoft Teams, tworząc znaczące relacje i pomagając szkołom zapewniać najwyższą jakość nauki.

Strona internetowa: teamsatchel.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Satchel One. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.