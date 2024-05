CrescoData to wiodąca platforma automatyzacji handlu korporacyjnego w regionie Azji i Pacyfiku. Platforma CrescoData Commerce Connect to platforma integrująca, która mapuje i automatyzuje dane o produktach, zapasach i zamówieniach pomiędzy wiodącymi na świecie platformami handlowymi. Uwielbiamy rozwiązywać złożone problemy z mapowaniem i automatyzacją danych Commerce! Połącz się z pakietem CrescoData Commerce-in-the-Cloud, aby uzyskać dostęp do wiodącej w branży technologii, która wykorzystuje moc sztucznej inteligencji w chmurze i uczenia maszynowego do inteligentnego łączenia, mapowania i automatyzacji danych handlowych na dużą skalę. Zacznij łączyć interfejsy API kanału bez kodowania. Wyeliminuj czasochłonną konserwację kanału dzięki naszej integracji kanałów jako usługi (cPaaS). Możliwość dostępu do ponad 85 wstępnie skonfigurowanych złączy w ramach jednej integracji. Platforma CrescoData Commerce Connect: - Przetwarza ponad 5 milionów SKU dziennie - Przetwarza zamówienia o wartości > 22 milionów USD miesięcznie - Jest połączona z ponad 85 kanałami - Automatyzuje ponad 1500 sprzedawców na 10 rynkach w 8 różnych językach. CrescoData została założona w 2014 roku i ma siedzibę w Singapurze. Zespół jest rozproszony po całym regionie APAC i Europie.

Strona internetowa: crescodata.com

